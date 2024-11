Bergdorf rebelliert gegen Tannen-Fällung für Papst

„Wir sind gegen dieses sinnlose Massaker von Tannen in der Weihnachtszeit“, erklärte das Komitee aus der Ortschaft Ledro im nortitalienischen Trentino. „Es macht keinen Sinn, von Schäden durch den Klimawandel zu sprechen, wenn wir dann Bräuche wie diesen aufrechterhalten, dem eine jahrhundertealte Rottanne zum Opfer fallen soll. Es wäre schön, unsere Tanne zu schmücken, ohne sie zu fällen. Viele junge Menschen haben in den letzten Jahren ein anderes Gefühl für die Natur entwickelt und helfen uns bei unserem Anliegen“, heißt es in einem Schreiben des Komitees.