Jugendliche brachen Mann bei Raub das Nasenbein

Jugendliche Räuber haben einem 50-Jährigen an der Eingangstür zu seiner Wohnung in Wien-Donaustadt das Nasenbein gebrochen und weitere Verletzungen zugefügt. Verübt wurde der Überfall von drei Verdächtigen bereits am Abend des 15. Oktober. Jetzt – nach knapp vier Wochen – konnte der Fall geklärt werden.