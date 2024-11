Mick emotional: „Was mein Vater tat, tue ich auch“

Dabei bestätigt der 25-Jährige, dass sein Vater schon seit jeher großen Einfluss auf seinen Lebensweg hat. „Ich war ein verrücktes Kind. Die Devise lautete: Alles, was mein Vater tat, tue ich auch.“ Doch seinen Weg in den Profi-Rennsport musste er schließlich alleine finden. „Im Jahr nach dem Unfall begann ich in der Formelklasse zu fahren, und von da an musste ich auf meinen eigenen Füßen stehen“.