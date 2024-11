„Mick musste in letzter Zeit viel durchmachen“

Gabriel Bortoleto hat den wohl letzten verbliebenen Platz in einem Formel-1-Cockpit für die kommende Saison ergattert, das gab Sauber am Mittwoch bekannt. Damit ist auch klar, dass eine Rückkehr für Mick Schumacher kein Thema mehr ist und sich die Chancen auf ein Comeback in der Königsklasse wohl dauerhaft zerschlagen haben.