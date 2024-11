Cathy rechnet mit dem Lugner-Clan und Wien ab

„Kenne die Verträge“

Auch dass Simones Wohnsituation in Lugners Villa in Döbling, in der er am 12. August starb, ungewiss bleibt, wundert Cathy nicht. „Ich kenne die Verträge alle“, betont sie, und weist darauf hin, dass selbst ein lebenslanges Wohnrecht mit jährlichen Erhaltungskosten von etwa 50.000 Euro ein teurer Anspruch sei.