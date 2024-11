Aufsteiger auch nach Topspiel auf Aufstiegskurs

Schon früh wogte das stark umkämpfte Liga-Spitzenspiel hin und her, wobei Hollersbach vor der Pause zweimal die Führung an sich reißen konnte. Das Heimteam ging mit einem 1:2-Rückstand in die Katakomben. Rückblickend lobte Mühlbach-Trainer Patrick Schweiger daher besonders den Kampfgeist seiner Mannschaft: „Hollersbach startete zwar besser in die Partie und war die ersten 30 Minuten lang spielbestimmend, aber nach dem Ausgleich wuchs bei uns das Selbstvertrauen. In der zweiten Halbzeit zeigten wir dann ein ganz anderes Gesicht und dominierten das Spiel.“