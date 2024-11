„Bin der Ansicht, dass zu viel gequatscht wird!“

Champions League, Europa League, Conference League, Bundesliga, internationale Ligen. Und jetzt die Ländermatch-Pause mit der Nations League. Die Flut an Fußballspielen, die man in den Stadien, aber vor allem im TV verfolgen kann, kennt keine Grenzen. Mittlerweile könnte man quasi täglich und rund um die Uhr Partien konsumieren. Sofern man sich nicht im TV-Dschungel (ORF, ServusTV, Sky, Canal+, Dazn) verirrt, und sofern man dementsprechend tief in die Geldtasche greifen will.