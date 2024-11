Von der Traumhochzeit zum Wirtschaftswunder

So unterschiedlich die Herkunft des frischvermählten Paares sein mochte, in einem waren sie sich absolut ähnlich: Beide waren enorm ehrgeizig, zielstrebig, erfolgsorientiert und ausgesprochene Workaholics. Die vormalige Schauspielerin legte bereits in Hollywood einen Ehrgeiz und einen Arbeitseifer an den Tag, der ungewöhnlich war, und der seit 1949 amtierende Fürst erhielt später nicht umsonst den Beinamen „der Löwe“.