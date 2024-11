Fischbestand in der Sill wird wieder aufgepäppelt

Gemeinsam mit Fischereiverband Konzept erarbeitet

„Vorkommnisse wie im Mai 2023 sind nicht in unserem Sinne“, betonte Helmuth Müller, Vorstandsvorsitzender der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG. „Wir haben großes Interesse an möglichst intakten Gewässern und unterstützen deshalb in den nächsten Jahren den Aufbau eines Bestandes an Bachforellen.“ Dies übernimmt federführend der Tiroler Fischereiverband.