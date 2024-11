Verlieren verboten für die Frauen des SCR Altach

Nach der 0:2-Auswärtsniederlage am vergangenen Spieltag in Neulengbach sind die Frauen des SCR Altach auf Wiedergutmachung aus. Erneut auswärts, in einer wegweisenden Partie, der ersten in der Rückrunde. Tabellennachbar Bergheim wartet (13), nur ein Punkt trennt die siebtplatzierten Salzburgerinnen von den Rheindörflerinnen. Mit einem Sieg ginge es wieder in die richtige Richtung, nämlich aufwärts in der Tabelle. Bei einer Niederlage würde der Abstand zum vorderen Ligadrittel weiter anwachsen.