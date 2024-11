Genauer Todeszeitpunkt soll doch bestimmt werden

Temperatur am Fundort der Leiche

Die am Leichnam sichergestellten Insekteneier und -larven würden derzeit an der Universitätsmedizin in Frankfurt genauer untersucht werden. Dort versucht man eine Altersbestimmung, der am Körper gefundenen Insekten. Wenn man weiß, wie lange der Körper von den Maden besiedelt worden waren, kann man auch den Todeszeitpunkt besser eingrenzen.