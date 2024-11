Hier gibt es heute Burger und Pizzen umsonst

Mit neuem Konzept in der Linzerie

Mit Pizzen und Smash-Burgern will Burdea nun auch in der Innenstadt punkten – in der Linzerie im ehemaligen „Primafila da Pasquale“, allerdings mit völlig anderem Konzept. „Wir wollen die Stadt ein Stück weit schöner machen. In Pasching bespielen wir eine Lagerhalle, hier in Linz haben wir das Ambiente im Lokal an die Location in der Linzerie angepasst“, so Burdea, dem aber wichtig ist, zu betonen, dass die Küche zum L’Chaim ident ist. Für alle, die aufs „Holy“ (so der Name des Lokals) gespannt sind, gibt’s folgenden Tipp: Zum heutigen Start ab 11 Uhr wartet Burdea mit 200 Gratis-Burgern und 50 Gratis-Pizzen auf.