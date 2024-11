Hamilton wünscht sich, dass Saison endlich aufhört

„Ich hoffe, die letzten drei Strecken nicht so wellig wie die Bahn hier in Sao Paulo. Ich bin ferienreif“, ließ Hamilton nach dem Wochenende in Brasilien durchsickern, keine Lust mehr auf sein Cockpit im W15 zu haben. „Der Wagen vermittelte das Gefühl eines Stücks Holz. Als hätte ich null Aufhängung. Ich hüpfte nur herum, ich konnte nicht wie gewünscht Gas geben. So schlecht lag mein Fahrzeug noch nie, vor allem in den Kurven.“