Hamilton: „… dann gebe ich dir eine Mio. Dollar“

So kennt man den sonst so entspannten 39-Jährigen eigentlich gar nicht, doch der siebenfache Weltmeister ist ratlos. „Sag du es mir. Das ist die Eine-Million-Dollar-Frage“, sagte er mit einem Augenzwinkern zu einem Journalisten, der die Gründe für die schlechte Performance des Autos erfahren wollte. Es sei „niederschmetternd, jetzt diese schlechten Rennen in der zweiten Saisonhälfte zu haben“.