Weniger Geld: In Salzburg droht „Kahlschlag“

Für kommendes Jahr bekommt die Stadt aus den Bundesertragsanteilen – jener Teil der allgemeinen Steuereinnahmen, der an die Stadt geht – sechs Millionen Euro weniger. In Summe werden es in den kommenden fünf Jahren 30 Millionen Euro weniger sein. Deshalb schlägt der Stadtchef jetzt Alarm. „Während das Budget für 2025 schwierig, aber noch machbar scheint, wird das, was im Land schon passiert, ab 2026 auch auf uns zukommen“, sagt Auinger.