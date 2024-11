„Das gehässigste Spiel, das ich je erlebt habe“

Europacup am 7. November, ein Datum, das sich bei den älteren Rapid-Fans eingebrannt hat. Wie Weihnachten, nur negativ behaftet. Am Donnerstag sollte die Klauß-Truppe laut Papierform bei Petrocub Hincesti „entspannt“ den nächsten Dreier in der Conference League einfahren. Vor exakt 40 Jahren erlebten die Wiener aber in Glasgow eine Skandalnacht – mit Brutalo-Fouls, fliegenden Whiskyflaschen und einem „Eishockey-Referee“ ...