Verstappen: „Mussten die schon zum Flughafen?“

Nicht ganz so deftig, aber auch im Unterton nicht zu überhören ist dieser Tage der Disput zwischen Max Verstappen und der britischen Presse samt deren Experten wie Damon Hill, der nach dem heißen Duell gegen Lando Norris in Mexico City gegen den dreifachen Weltmeister gefeuert hatte: „Einen Gegner von der Piste zu drücken, ist unverzeihlich. Die Piloten sollten sich an Fairness halten. Aber Max fährt so, seit er in der Formel 1 ist. Bei ihm ist das Zockerei mit Methode.“