Die Aufstellung: So startet Sturm gegen Dortmund

„Wir können bis zum Anpfiff genießen!“

Der Respekt vor dem „Highlight-Spiel“ in einem der größten Stadien Europas war bei Sturm groß. Allein das Einlaufen vor Dortmunds „Gelber Wand“ dürfte für die Akteure der Grazer zum Erlebnis werden. Heimstark sind die Westfalen ohnehin: Fünf Siege in fünf Liga-Spielen und ein 7:1 gegen Celtic Glasgow in der Champions League stehen zu Buche. In Ehrfurcht erstarren wollen die Gäste jedoch nicht. „Wir können bis zum Anpfiff genießen, aber dann voller Fokus auf das Spiel“, meinte Verteidiger Niklas Geyrhofer vor dem Abflug aus Graz.