Fund in Traun: Neue urtümliche Delfinart entdeckt

„Neue Erkenntnisse über deren Evolution“

Romaleodelphis dürfte mit den heute ausgestorbenen, sehr urtümlichen Delfinen der sogenannten Chilcacetus-Linie verwandt sein. Die bisherigen Fossilien dieser Linie stammen alle aus dem nordöstlichen Pazifik und von den Küsten Südamerikas. „Die Entdeckung von ‘Romaleodelphis pollerspoecki‘ als womöglich Verwandter dieser Linie aus Europa könnte neue Erkenntnisse über deren Evolution und Ursprung im frühesten Miozän liefern“, so Gertrud Rößner, Kuratorin für fossile Säugetiere an der Bayerischen Staatssammlung in einer Aussendung.