„Rückzug aus Spitzenpolitik schaut anders aus“

Svazek sieht in Salzburg stabile Regierung

Eder schätzt, dass Edtstadler in Warteposition ist, bis sich etwas auftut. „Haslauer hat auch vor der Wahl gesagt, dass er nie mit der FPÖ zusammen in die Regierung geht“, traut der AK-Präsident der Sache nicht.Eine „Flucht nach vorne“, in der Annahme, dass Edtstadler keinen Ministerposten mehr erhält, sieht Salzburgs Landesvize Marlene Svazek (FPÖ). „Ich habe außerdem die Interpretation spannend gefunden, dass sie sich aus der Spitzenpolitik zurückzieht“, so Svazek und fügt hinzu: „Ein Nationalratsmandat ist auch Spitzenpolitik.“ Eine Auswirkung auf Salzburg sieht sie nicht. „Die Zusammenarbeit mit der ÖVP ist stabil. Das wird man nicht aufs Spiel setzen“, ist sie überzeugt.