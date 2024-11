Winterkrone überraschend am grünen Tisch verliehen

Auch in den anderen 2. Klassen wurde die Winterkrone bereits vergeben: In der 2. Klasse Nord B steht Croatia Salzburg nach der 10:1-Klatsche gegen Liefering als Herbstmeister fest, in der 2. Klasse Süd A das makellose Wagrain/Kleinarl bereits seit zwei Runden und in der 2. Klasse Süd B Wald-Königsleiten trotz des ersten Puntverlustes beim 3:3 in Lend. Thomas Schaier