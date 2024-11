Knalleffekt: Rathaus-Ermittlung ohne Ergebnis

Jonke zur „Krone“: „Für mich war diese Entscheidung immer klar, denn es handelte sich rein um parteipolitische Anschüttungen!“ Alle seine Handlungen seien nun vielfach überprüft worden: Vom Rechnungshof, der Polizei, den Staatsanwaltschaften in Klagenfurt und auch in Graz, nun sogar noch vom Landesgericht. „Das sollte zeigen, dass ich mir nichts zu Schulden habe kommen lassen“, so Jonke.