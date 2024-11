Illegale Raserei als Problem für Natur – und Börse

Für die einen ist es der ultimative Kick, für die anderen ist es pures Ärgernis. Die Rede ist von Motocrossfahren in den heimischen Wäldern. Dieses Hobby ist nicht nur gefährlich, sondern richtet in der Natur auch immensen Schaden an. Erst am vergangenen Wochenende kam es zu einem schweren Unfall in einem Waldstück in Grafenstein in Kärnten.