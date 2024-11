Graz99ers nach Kantersieg gegen Vorarlberg Dritter

Nach zuletzt drei Niederlagen in vier Spielen haben sich die Graz99ers mit einem Tor-Spektakel den Frust von der Seele geschossen! In der Sonntags-Matinee gegen die Pioneers Vorarlberg feierten die Steirer einen 7:1-Heimsieg und gehen als Tabellendritter der ICE Hockey League in die Länderspiel-Pause. Meister Red Bull Salzburg blieb an diesem Wochenende punktlos und fiel auf Rang 6 zurück.