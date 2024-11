„Mit der Scheibe ein bissl zu schlampig“

Zweimal mussten sich die Bulls diese Saison bereits auf eigenem Eis nur mit einem Zähler begnügen, das 2:3 gegen Villach war nun die erste Punkte-Nullnummer. Insgesamt die zweite, die den Meister in der Eishockeyliga auf Platz fünf spülte – Rückstand auf Leader Bozen (zwei Spiele mehr): bereits zehn Zähler! Was Trainer Oliver David und seinen Boys nicht schmecken kann. Lucas Thaler: „Wir sind ein bissl zu schlampig zurzeit mit der Scheibe, wir müssen viel geradliniger spielen und besser in den Forecheck kommen.“