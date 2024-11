Aufatmen: Flucht von Amok-Jäger ist zu Ende

„Es gab mehr als 400 Hinweise“

Ein Zeuge hatte in der Nacht zum Freitag ein Auto in den Wald fahren sehen, es aber nicht als den Caddy erkannt – im Nachhinein ergab dieser Tipp jedoch Sinn. Bei einer ersten Durchsuchung des Wagens fanden Cobra-Beamte eines der zwei Gewehre, die Drexler neben einer Glock-Pistole auf seiner Flucht dabeihatte. Jetzt konzentrierte sich alles auf das Wäldchen in Partenreit, Gemeinde Arnreit. „Vorher gab es mehr als 400 Hinweise, und jeder wurde zu 100 Prozent abgearbeitet. Das war das Einzige, an das wir uns klammern konnten“, so Markus Vorderderfler, Chef der Einsatzabteilung und Einsatzleiter in Altenfelden.