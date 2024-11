So fand Weltkriegs-Offizier letzte Ruhestätte

Aus heutiger Sicht: Keine Beteiligung an Verbrechen

Einigen sei die Möglichkeit eingeräumt worden, für die deutsche Seite bzw. für die neugegründete faschistische Repubblica Sociale Italiana zu kämpfen. Am 9. September sei auch Manfredini gefangen genommen worden. 20 Tage später wurde er für die Verwendungen in der Waffen-SS freigegeben und zum Oberst befördert. Wie er 1945 zu Tode kam, ist unklar. „Als hochrangiger Offizier war er für das nationalsozialistische Regime im deutschen Besatzungsbereich in Oberitalien aktiv. Eine individuelle Beteiligung an Kriegsverbrechen kann aus heutiger Sicht nicht nachgewiesen werden“, heißt es auf der Tafel am Grab. „Es mahnt zu Frieden, Versöhnung und dem fortgesetzten Kampf gegen nationalsozialistisches und antisemitisches Gedankengut.“