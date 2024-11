Nicht schrecken! Ab Montag wird es laut am Himmel

Das teilte das Verteidigungsministerium am Samstag in einer Aussendung mit. Die genauen Fluggebiete würden gemeinsam mit der zivilen Flugsicherung festgelegt. Um den Geräuschpegel möglichst gering zu halten, werde in großen Höhen (12.500 Meter Höhe) geflogen, heißt es. Das Überschall-Training für die Eurofighter-Piloten steht von 4. bis 15. November zwischen 8 und 16 Uhr auf dem Programm. Pro Tag sind jeweils zwei Flüge geplant, wobei die Mittagszeit (12 bis 13 Uhr) und das Wochenende ausgenommen sind.