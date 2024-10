Kranker Alonso fliegt zur Behandlung nach Europa

Start nicht in Gefahr

Der zusätzliche Behandlungstag habe Alonsos Reisepläne nach Brasilien verzögert, stelle aber sicher, dass er für die Rennen an diesem Wochenende bereit sein werde. Beim Großen Preis von Brasilien in Interlagos steht am Samstag ein Sprint an, am Sonntag das Hauptrennen auf dem Programm. Beim Medientag an diesem Donnerstag wird Alonso wie eine Woche zuvor in Mexiko-Stadt fehlen.