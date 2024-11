LIVE ab 14.30 Uhr: WSG Tirol gegen SCR Altach

„... ist eine Aufbruchstimmung da, eine neue Energie entfacht!“

Altach kassierte unter Ingolitsch eine unglückliche 1:2-Niederlage in Salzburg und holte gegen Austria Klagenfurt ein Unentschieden. Viel Intensität und schnelles Spiel nach vorne sind das neue Markenzeichen der Vorarlberger. Jetzt sollen sich auch die Erfolge einstellen. „Seitdem wir mit dem neuen Coach arbeiten, ist eine Aufbruchstimmung da, eine neue Energie entfacht. Wir ziehen alle am selben Strang. Das merkt man auch am Platz. Früher oder später werden auch die Ergebnisse kommen“, sagte Verteidiger Paul Koller nach dem 2:2 gegen die Kärntner bei Sky.