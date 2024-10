Zum letzten Mal Prost vor der Winterpause

Bei strahlendem Sonnenschein ging das Schweizerhaus-Finale über die Bühne. „Heute und morgen sind wir komplett ausreserviert“, berichtet Chefin Hanni Kolarik. Den Saisonschluss lassen sich die Stammgäste nicht entgehen. „Im Durchschnitt bin ich viermal die Woche hier“, sagt Ferdinand Steinmaier. Aber was macht das Schweizerhaus so besonders? „Hier bekommt man das beste Bier der Stadt und das Ambiente ist einfach einzigartig“, meint der 55-Jährige. Thomas Kozusnik kann ihm nur zustimmen, in der abgelaufen Saison war er an 162 von 231 geöffneten Tagen in seinem Stammlokal. Das ein oder andere Bier gehört bei einem Besuch dazu. Der familiengeführte Betrieb mache den Charme aus.