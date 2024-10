Anklage gegen Amtsleiter wegen Kindesmissbrauch

Live-Vergewaltigungen im Internet

Weiters hat er in Live-Chats – teilweise über Webcam und Videotelefonie – Kontaktpersonen gegen Bezahlung zu sexuellen Handlungen an sehr jungen Mädchen aufgefordert sowie unmündige Jugendliche direkt kontaktiert, zu sexuellen Handlungen an sich selbst angeleitet und zur Übermittlung von Fotos und Videos aufgefordert.