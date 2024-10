Pro-Palästina-Demo: Identitätsprüfung rechtswidrig

Slogan höchst umstritten

Seit Beginn des Gazakonflikts ist der Slogan „From the river to the sea“ allgegenwärtig – auf Demonstrationen, Bannern, in sozialen Medien und als Graffiti. Israelische Organisationen und Israel selbst stufen ihn als antisemitisch ein, da er das Existenzrecht ihres Landes infrage stellt. Auch die Hamas verwendet den Satz in ihrer Charta von 2017, in der sie Israels Vernichtung fordert.