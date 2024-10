Betrunkener Bursche randaliert in öffentlichem Klo

Müllinsel brennt völlig ab

Ob es sich wenig später um 21.45 Uhr in Wolfsberg auch um eine Missetat handelt, ist bislang nicht bekannt. „Eine Müllinsel im Bezirk Wolfsberg geriet aus unbekannter Ursache in Vollbrand“, erklärt die Polizei. „Die Müllinsel wurde dadurch völlig zerstört.“ Ein daneben geparkter Pkw wird durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen – der Besitzer kann ihn aber noch schnell genug in Sicherheit bringen und Schlimmeres verhindern.