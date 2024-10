„U-Bahnsurfer“ sorgten in U4 für schweren Unfall

Reanimation erfolgreich

Die vier Burschen, sie dürften laut Berufsrettung um die 20 Jahre alt sein, waren kurz nach 16 Uhr verbotenerweise am Dach der U-Bahn aus Richtung Hütteldorf mitgefahren, berichteten die Wiener Linien in einer Stellungnahme. Es mussten auch Reanimationen durchgeführt werden. Neben der Feuerwehr waren auch die Wiener Berufsrettung sowie die Polizei an Ort und Stelle.