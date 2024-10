Polizei gelang im Pinzgau Schlag gegen Drogenring

Schon seit März des heurigen Jahres ermittelte die Suchtgiftgruppe des Bezirk Zell am See in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt im Suchtgiftmilieu im Pinzgau. Sie hoben einen Dealerring aus, dem 13 Männer und eine Frau angehörten. Alle wohnen im Pinzgau.