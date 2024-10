Frauen als Volltreffer für „König“ Fußball

Mit Totti im Hotel?

Für Schlagzeilen sorgt auch Maria Luisa Jacobelli, italienische Journalistin und Moderatorin. Sie war Single-Verführerin bei „Temptation Island“, wurde zuletzt mit Francesco Totti beim Betreten eines Hotels gesehen, knapp eine Stunde später beim Verlassen. „Zwei plus zwei ist immer vier, wenn es Fotos gibt, ist es offensichtlich“, so Jacobelli, die auch eine Beziehung mit Kylian Mbappé gehabt haben will: „Es dauerte ein paar Monate. Wir waren zwei junge Leute, hatten dann andere Prioritäten im Leben.“