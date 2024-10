Wilderer Alois H. zog in NÖ tödliche Blutspur

Der Wilderer, der seit Jahren in Niederösterreich und in der Steiermark Hirsche erlegt und den Tieren das Haupt als Trophäe abgetrennt hatte, tappte am 17. September 2013 kurz nach Mitternacht bei Annaberg in eine Polizeikontrolle. Doch als der von der Polizei gejagte Wildschütz stehen bleiben sollte, rastet er aus und durchbrach die Sperre.