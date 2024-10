56 Floriani, leeres Unfallauto und Drohneneinsatz

„Autoüberschlag am Rande von Ernstdorf, technisches Gerät für Menschenrettung notwendig!“ So lautete die Erstmeldung an die Florianis von Staatz-Kautendorf im Bezirk Mistelbach. In einer scharfen Kurve am Ortsbeginn geriet ebendort ein Pkw ins Schleudern, Anrainer befürchteten das Schlimmste und verständigen sofort die Einsatzkräfte.