78:0! Österreich stürmt mit Gala ins EM-Halbfinale

Jubel nach „Feuerwerk“

„Die Jungs sind hinausgekommen und haben ein Feuerwerk losgelassen – genau das, was sich diese Fans und das Stadion verdient haben“, lobte Teamchef Max Sommer. Schon zur Pause stand es 43:0. „Ich bin sehr froh, dass wir über vier Viertel so einen tollen Football gezeigt haben und hoffe, dass jeder, der heute hier war, Team Austria auch in Zukunft unterstützen wird.“