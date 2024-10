Mehrfach überschlagen: 17-Jähriger eingeklemmt

Am Unfallort zeigt sich schnell, dass der junge Mann nicht so einfach aus seinem schwerbeschädigten Auto herausgeholt werden kann. „Er musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit werden“, so die Polizei. Erst dann kann der Notarzt die schweren Verletzungen des 17-Jährigen erstversorgen, bis er für den Transport bereit ist.