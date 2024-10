Bargeldlose Bank überfallen: Verdächtiger gefasst

Polizei ermittelt „in alle Richtungen“

Für den Banküberfall, der sich am 25. Oktober ebenfalls in Innsbruck ereignet hat, kommt der Mann als Täter also auf keinen Fall infrage. Derzeit gibt es laut Philipp Rapold, Leiter der Abteilung Raub im LKA, keinerlei Hinweise, dass der 42-Jährige in irgendeinem Zusammenhang mit dem jüngsten oder anderen Bankrauben steht. „Wir ermitteln aber in alle Richtungen.“