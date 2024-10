Strafe für Lando Norris bleibt bestehen

Norris hatte am vergangenen Sonntag in Austin nach einem Zweikampf mit Red Bulls Verstappen die Strafe bekommen. Er war dadurch vom dritten auf den vierten Platz zurückgefallen und hatte weitere drei Punkte Rückstand auf den dreimaligen Champion von Red Bull kassiert. Wäre er Dritter geworden und Verstappen Vierter, hätte Norris drei Zähler aufgeholt. Aktuell vor dem Großen Preis von Mexiko am Sonntag hat der Brite 57 Punkte weniger als der Niederländer.