Schwammerlsucher-Angriff: Bär identifiziert

Das Raubtier hatte am Samstagnachmittag einen Mann in den Wäldern von Bleggio Superiore im norditalienischen Trentino von hinten angegriffen, als der 33-Jährige allein auf Schwammerlsuche war. Der Bär stürzte ihn zu Boden, schlug ihn mehrmals mit seinen Pfoten und verletzte ihn am Rücken und an den Armen, bevor er sich wieder davon machte. Der Mann lief hilfesuchend zurück in das nächstgelegene Dorf. Genetische Spuren auf der Kleidung des Mannes konnten den Bären überführen.