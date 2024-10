Verstappen spricht von „Karriereende bei Red Bull“

Heile Welt bei Red Bull?

Dieser spricht am Rande des Rennwochenendes in Mexiko gegenüber „AFP“ sogar von einem Karriereende bei seinem aktuellen Rennstall. „In einer perfekten Welt würde meine Laufbahn hier enden. Für mich hat sich nichts geändert. Ich bin hier, ich will Leistung bringen, ich will gewinnen und wir wollen gemeinsam zurück an die Spitze. Wir wollen wieder Rennen gewinnen, was schon eine Weile her ist“, so der Weltmeister.