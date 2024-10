„Schon zwei Mal im falschen Flügel verlaufen“

Zumindest in diesem Punkt ist sich Nina Tomaselli mit Thomas Spalt einig. „Eine Angelobung in diesem Rahmen ist schon etwas Besonderes“, sagte der Freiheitliche. Das erste Mal hatte Spalt, der im November 2022 für Reinhard Bösch nachrückte, quasi einen „Soloauftritt“ und wurde im Rahmen einer Sondersitzung angelobt. Ebenfalls neu für den Feldkircher: Er wird die Farben der „Ländle-Blauen“ künftig nicht mehr alleine vertreten, denn auch der 25-jährige Manuel Litzke schaffte den Sprung ins Parlament. „Vor der Angelobung bin ich schon etwas aufgeregt gewesen, denn ich habe auch großen Respekt vor den Aufgaben“, gab der Student zu. Bereits am Vortag hat er an einer Führung für neue Abgeordnete teilgenommen und dort offenbar gut aufgepasst: „Ich habe mich bisher noch nicht verlaufen, aber das könnte durchaus noch passieren.“