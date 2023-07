Ex-König Juan Carlos soll Affäre bedroht haben

Gerüchte, Anklagen und Prozesse ziehen sich wie ein roter Faden durchs Leben des ehemaligen spanischen Königs Juan Carlos (85). Doch trotz vieler Strafverfolgungen schaffte er es bisher immer, seinen Kopf rechtzeitig aus der Schlinge zu ziehen. Seine ehemalige Affäre, Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (59), will ihm nun aber an den Kragen und verklagt ihn auf eine exorbitante Summe an Schadensersatz.