Trampolin-Boom kommt jetzt auch in Oberwart an

Jump-, Action- und Balance-Areas auf über 3000 Quadratmetern

Auf über 3000 Quadratmetern Fläche bietet „StarJump“ in der ehemaligen Messehalle II an sieben Tagen pro Woche modernste Trampolinanlagen sowie „Jump-, Action- und Balance-Areas“ für jedes Alter und Können. „Ein besonderes Highlight ist ein eigens konzipierter Ninja Warrior Park, der Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer erfordert und bei dem sich die Besten der Besten sogar in der ,Hall of Fame’ verewigen können“, kündigt Roland Poiger, Geschäftsführer der „inform events“ an.