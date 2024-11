Was passiert mit meinem Haustier, wenn ich sterbe?

„Ich will nur wissen, dass es meiner ‘Susi‘ gut geht, wenn ich einmal nicht mehr bin“, sagt Erna K. leise am Telefon. Hilfesuchend wandte sie sich an die Tierecke, denn nach einer niederschmetternden Diagnose ihres Onkologen bleibt ihr nicht mehr viel Zeit. Doch auf die schnelle einen geeigneten Platz für die Samtpfote zu finden, ist schwieriger als gedacht.