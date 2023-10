Männer haben umgerechnet 64 Tage mehr Gehalt

Viele Faktoren für schlechteren Lohn

Der Equal Pay Day soll etwa auf die schlechter bezahlten Frauenberufe aufmerksam machen, was sich nun aufgrund des Arbeitskräftemangels bessert. So führt die Arbeiterkammer Branchen, wie Pflege, Handel, Reinigung, körpernahe Dienstleister (wie Friseurinnen) oder das Hotel- und Gastgewerbe an, in denen das Einkommen zum Großteil noch eher geringer ist. Aber auch die langen Erwerbsunterbrechungen und Teilzeitphasen, weil Mütter ihre Kinderbetreuungspflichten wahrnehmen, seien ein wesentlicher Grund, warum sich Frauengehälter nicht in gleichem Maße entwickeln, wie die der Männer.